Margaret Qualley e Paul Mescal star del film The End of Getting Lost

Il film The End of Getting Lost, tratto dall'omonimo romanzo, ha come protagonisti Margaret Qualley e Paul Mescal. Margaret Qualley sarà la protagonista e la produttrice di The End of Getting Lost, progetto in cui potrebbe recitare anche Paul Mescal, la star di Normal People. Il progetto verrà prodotto da Amazon Studios e si basa sull'omonimo romanzo scritto da Robin Kirman. Il film The End of Getting Lost è una storia d'amore oscura e astuta ambientata negli anni '90, in Europa. Al centro della trama ci sarà una giovane coppia, composta da Gina e Duncan.

