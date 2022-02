LIVE Etoile de Bessèges 2022 | prima tappa in DIRETTA | 4° Bettiol | 7° Filippo Ganna Vince Pedersen

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI OGGI LADELLADELLA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 16.37 Cala il sipario sulladell’de. Al termine di una frazione movimentata dai ventagli si è imposto il danese della Trek-Segafredo Mads, bravissimo a staccare il gruppetto di testa sulle rampe del Col de la Tour. Secondo sul traguardo il portacolori dell’Arkea Samsic Hugo Hofstetter, alle sue spalle il velocista della TotalEnergies Edvald Boasson-Hagen. In top ten le prime linee azzurreed Alberto, mentre Diego Ulissi è rimasto ...

