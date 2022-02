L’introspezione del trombettista Sergio Vitale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Alfredo De Falco Continua la nostra carrellata degli artisti salernitani in forza al Festival di Sanremo. Da ieri sera si udrà lo squillo chiaro e pulito della tromba di Sergio Vitale, un altro dei nomi prestigiosi della tradizione di fiati del Conservatorio di Salerno, il quale lavora da anni con prestigiose orchestre in ambiti jazz, pop e classico collaborando con eccellenze musicali quali Bacalov, Morricone e tanti altri e con artisti internazionali quali Michael Bublè o Tom Jones, come prima tromba solista di artisti del calibro di Laura Pausini, Lucio Dalla, Katia Ricciarelli, Renato Zero, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Gloria Gaynor, Gigi D’Alessio e Riccardo Cocciante. Musicista dotato di grande tecnica e particolarmente versatile, Vitale è spesso alla testa della sezione trombe delle Big Band italiane: dalla Iodice & ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Alfredo De Falco Continua la nostra carrellata degli artisti salernitani in forza al Festival di Sanremo. Da ieri sera si udrà lo squillo chiaro e pulito della tromba di, un altro dei nomi prestigiosi della tradizione di fiati del Conservatorio di Salerno, il quale lavora da anni con prestigiose orchestre in ambiti jazz, pop e classico collaborando con eccellenze musicali quali Bacalov, Morricone e tanti altri e con artisti internazionali quali Michael Bublè o Tom Jones, come prima tromba solista di artisti del calibro di Laura Pausini, Lucio Dalla, Katia Ricciarelli, Renato Zero, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Gloria Gaynor, Gigi D’Alessio e Riccardo Cocciante. Musicista dotato di grande tecnica e particolarmente versatile,è spesso alla testa della sezione trombe delle Big Band italiane: dalla Iodice & ...

