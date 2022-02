Le scelte di Allegri in vista della Champions: il comunicato del club (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il cammino della Juventus in Champions riparte da Vila-real. I bianconeri saranno ospiti della sfida dell’Estadio de la Cerámica, in terra spagnola il prossimo 22 febbraio. Massimiliano Allegri ha diramato la lista per la seconda fase a eliminazione diretta come comunicato di seguito dal club: La lista 1. SZCZESNY 2. DE SCIGLIO 3. CHIELLINI 4. DE LIGT 5. ARTHUR 6. DANILO 7. VLAHOVI? 9. MORATA 10. DYBALA 11. CUADRADO 12. ALEX SANDRO 14. MCKENNIE 17. PELLEGRINI 18. KEAN 19. BONUCCI 20. BERNARDESCHI 22. CHIESA 23. PINSOGLIO 24. RUGANI 25. RABIOT 27. LOCATELLI 28. ZAKARIA 36. PERIN POTREBBE INTERESSARTI: Europa League, il Barcellona ha diramato la lista: un escluso eccellente! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il camminoJuventus inriparte da Vila-real. I bianconeri saranno ospitisfida dell’Estadio de la Cerámica, in terra spagnola il prossimo 22 febbraio. Massimilianoha diramato la lista per la seconda fase a eliminazione diretta comedi seguito dal: La lista 1. SZCZESNY 2. DE SCIGLIO 3. CHIELLINI 4. DE LIGT 5. ARTHUR 6. DANILO 7. VLAHOVI? 9. MORATA 10. DYBALA 11. CUADRADO 12. ALEX SANDRO 14. MCKENNIE 17. PELLEGRINI 18. KEAN 19. BONUCCI 20. BERNARDESCHI 22. CHIESA 23. PINSOGLIO 24. RUGANI 25. RABIOT 27. LOCATELLI 28. ZAKARIA 36. PERIN POTREBBE INTERESSARTI: Europa League, il Barcellona ha diramato la lista: un escluso eccellente!

