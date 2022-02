Le accuse di plagio a “Duecentomila ore” di Ana Mena a Sanremo | VIDEO (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Duecentomila ore” di Ana Mena sarebbe troppo simile a “Amandoti” di Gianna Nannini: questo secondo diversi spettatori che ieri sera, guardando l’esibizione della giovane cantante a Sanremo, hanno notato alcune somiglianze tra la canzone in gara – scritta da Rocco Hunt – e il brano del 2004 scritto da Lindo Ferretti. Nessuna risposta ufficiale è arrivata dalla concorrente, ma l’ipotesi che la canzone sia stata effettivamente copiata è più che remota: si tratta certamente di una somiglianza, in alcune note e passaggi del ritornello, che non è sfuggita ai più ferrati ascoltatori. @AnaMenaMusic#DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? https://t.co/mW1Uw2ZwDH#Sanremo2022 pic.twitter.com/W5j19I2NMj — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “ore” di Anasarebbe troppo simile a “Amandoti” di Gianna Nannini: questo secondo diversi spettatori che ieri sera, guardando l’esibizione della giovane cantante a, hanno notato alcune somiglianze tra la canzone in gara – scritta da Rocco Hunt – e il brano del 2004 scritto da Lindo Ferretti. Nessuna risposta ufficiale è arrivata dalla concorrente, ma l’ipotesi che la canzone sia stata effettivamente copiata è più che remota: si tratta certamente di una somiglianza, in alcune note e passaggi del ritornello, che non è sfuggita ai più ferrati ascoltatori. @AnaMusic#Ore L’esibizione integrale è su RaiPlay ? https://t.co/mW1Uw2ZwDH#2022 pic.twitter.com/W5j19I2NMj — Festival di(@Rai) February ...

