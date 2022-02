Inflazione, numeri record a gennaio. Istat: “aumento del 4.8%, non si registrava da aprile 1996” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 febbraio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione numeri Il vento dell'incertezza (anche al Quirinale) spazza via la fiducia degli artigiani: cala l'ottimismo per il futuro Passando per inflazione, rincari delle materie prime e delle bollette. I numeri dell'indagine In particolare, il saldo tra ottimisti e pessimisti torna in terreno ampiamente negativo, scendendo dal +...

Inizio febbraio positivo per l'azionario europeo ...l'inflazione francese di dicembre. Domani il dato EU rischia di restare al 5% anno su anno, quando le attese erano per un 4.4%, e il dato core sarà certamente ancora sopra il 2%. Con questi numeri ...

Inflazione, i motivi dell'aumento ei numeri che più contano Corriere del Ticino Inflazione gennaio +4,8%, top da 26 anni Fiammata del carovita a gennaio, al top da 26 anni. Secondo le stime preliminari l'indice dei prezzi al consumo,al lordo dei tabacchi, registra un +1,6% su base mensile e +4,8% su base annua (da +3,9% ...

Istat: fiammata dell’inflazione, record dal 1996 Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di gennaio 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un ...

