In Afghanistan riaprono le università e spariscono le attiviste (Di giovedì 3 febbraio 2022) università pubbliche riaperte in alcune province del Paese, anche per le studentesse. Aslam Ejab e Waris Hasrat, i due giornalisti di Ariana news in carcere da giorni, rilasciati. Intesa con il governo del Qatar per la ripresa dei voli di “evacuazione”. Ma ancora nessuna notizia di Tamana Zaryab Paryani e Parawana Ibrahimkhil, attiviste sparite da due settimane. Mentre Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, nell’ultimo rapporto inviato al Consiglio di sicurezza parla di decine e decine di rappresaglie contro ex membri … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 3 febbraio 2022)pubbliche riaperte in alcune province del Paese, anche per le studentesse. Aslam Ejab e Waris Hasrat, i due giornalisti di Ariana news in carcere da giorni, rilasciati. Intesa con il governo del Qatar per la ripresa dei voli di “evacuazione”. Ma ancora nessuna notizia di Tamana Zaryab Paryani e Parawana Ibrahimkhil,sparite da due settimane. Mentre Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, nell’ultimo rapporto inviato al Consiglio di sicurezza parla di decine e decine di rappresaglie contro ex membri … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

