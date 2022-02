Gianni Morandi: tutto quello che non sai sulla moglie Anna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gianni Morandi, tutto quello che non sai sulla moglie Anna: chi è la compagna di vita del celebre cantante romagnolo. Conoscete la moglie del cantante? (foto: Instagram).Gianni Morandi è tornato di nuovo protagonista al Festival di Sanremo, kermesse che lo ha visto protagonista indiscusso in tutte le forme; dopo il brutto incidente avuto alla mano, il cantante romagnolo ha deciso di rimettersi in gioco con una canzone scritta insieme a Jovanotti. Ma se Morandi lo conosciamo benissimo, tra palchi e tv, conoscete la moglie Anna? Ecco chi è la donna che ha rubato il cuore a Morandi dopo il suo primo matrimonio con Laura ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022)che non sai: chi è la compagna di vita del celebre cantante romagnolo. Conoscete ladel cantante? (foto: Instagram).è tornato di nuovo protagonista al Festival di Sanremo, kermesse che lo ha visto protagonista indiscusso in tutte le forme; dopo il brutto incidente avuto alla mano, il cantante romagnolo ha deciso di rimettersi in gioco con una canzone scritta insieme a Jovanotti. Ma selo conosciamo benissimo, tra palchi e tv, conoscete la? Ecco chi è la donna che ha rubato il cuore adopo il suo primo matrimonio con Laura ...

Advertising

trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - lorenzojova : che artista @morandi_g !!!! ci hai emozionato tantissimo stasera. Grazie maestro! fai entrare il sole. Ti voglio be… - lorepregliasco : Gianni Morandi in scia per i 759 voti all'ottavo scrutinio #Quirinale - cicciopuz : RT @Andrea4DeSimone: @_esegesi_ Immaginate subito poi Gianni Morandi a raccoglierla. - SantaBitvhKlaus : io so che non c'entra nulla adesso, ma ci stavo pensando. a gianni morandi io affiderei la mia anima. gli voglio pr… -