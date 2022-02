Gemma toglie la sedia a Tina e finisce per terra: caos a Uomini e Donne (VIDEO) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La puntata odierna di Uomini e Donne è stata un vero caos. Ad un certo punto della messa in onda, infatti, Gemma Galgani ha deciso di fare una bravata nei confronti di Tina Cipollari, scatenando il caos. In particolar modo, l’esponente del parterre femminile ha sottratto la sedia all’opinionista e quest’ultima ha dato di matto. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo. Gemma toglie la sedia a Tina Gemma e Tina hanno dato luogo ad un siparietto senza precedenti nel corso della puntata del 2 febbraio di Uomini e Donne. Stanca dei continui attacchi dell’opinionista, infatti, la Galgani ha approfittato di un momento di ballo per fare ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La puntata odierna diè stata un vero. Ad un certo punto della messa in onda, infatti,Galgani ha deciso di fare una bravata nei confronti diCipollari, scatenando il. In particolar modo, l’esponente del parterre femminile ha sottratto laall’opinionista e quest’ultima ha dato di matto. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.lahanno dato luogo ad un siparietto senza precedenti nel corso della puntata del 2 febbraio di. Stanca dei continui attacchi dell’opinionista, infatti, la Galgani ha approfittato di un momento di ballo per fare ...

TomellisW : RT @zorroc82: Gemma si alza e toglie la sedia a Tina, perché a lei interessa solo fare show. Però guai a dirle sta cosa. #uominiedonne - Maria68674722 : @uominiedonne Si fanno i dispetti come due bambine, le secchiate e torte in faccia a Gemma da Tina e Gemma che toglie la sedia a Tina, mah! - Alessia240504 : RT @gayhatesucks: Gemma che accusa tina dei teatrini e poi le toglie la sedia a per creare macello #uominiedonne - gayhatesucks : Gemma che accusa tina dei teatrini e poi le toglie la sedia a per creare macello #uominiedonne - Alessia240504 : RT @robynspower: GEMMA CHE TOGLIE LA SEDIA DI TINA IO MI PISCIO #uominiedonne -