Francia, stop a mascherine all’aperto (via anche altre restrizioni) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb – In Francia cade l’obbligo delle mascherine all’aperto. Ma, come riporta Adnkronos, anche altre restrizioni sono sulla via della dismissione. Francia, via le mascherine all’aperto da febbraio Da oggi, 2 febbraio, non ci sarà più obbligo in Francia delle mascherine all’aperto. Il governo ha infatti preso una posizione di allentamento circa le restrizioni contro il Covid.Ma non è la sola restrizione che finisce qui. Nel paese transalpino, infatti, sono stati revocati anche i limiti numerici di presenza, sia agli eventi sportivi che nelle sale concerto. Inoltre il lavoro da casa non è più obbligatorio, anche se “resta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb – Incade l’obbligo delle. Ma, come riporta Adnkronos,sono sulla via della dismissione., via leda febbraio Da oggi, 2 febbraio, non ci sarà più obbligo indelle. Il governo ha infatti preso una posizione di allentamento circa lecontro il Covid.Ma non è la sola restrizione che finisce qui. Nel paese transalpino, infatti, sono stati revocatii limiti numerici di presenza, sia agli eventi sportivi che nelle sale concerto. Inoltre il lavoro da casa non è più obbligatorio,se “resta ...

