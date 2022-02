Ferrara, il vice sindaco nell'alloggio popolare e non vuole andarsene, colletta in chat per convincerlo a lasciare la casa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Scoppia il caso attorno all’amministratore comunale: «Prende 5 mila euro al mese e occupa un appartamento che servirebbe a chi ne ha bisogno». Scattata la raccolta fondi: «Aiutiamolo a traslocare: ogni contributo raccolto sarà devoluto alla Caritas» Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Scoppia il caso attorno all’amministratore comunale: «Prende 5 mila euro al mese e occupa un appartamento che servirebbe a chi ne ha bisogno». Scattata la raccolta fondi: «Aiutiamolo a traslocare: ogni contributo raccolto sarà devoluto alla Caritas»

marattin : A Ferrara c’è un vice-sindaco leghista che - con uno stipendio di 7.000 € mensili (tra poco 8.600) - non vuole sape… - marattin : E niente, pare che sia legittimo che uno che da quasi tre anni guadagna 5.000 euro al mese (e ora 7.000) occupi un… - LaStampa : Ferrara, il vice sindaco nell'alloggio popolare e non vuole andarsene, colletta in chat per convincerlo a lasciare… - MandenFrutas : RT @DavideRicci1973: La notizia che il Vice Sindaco leghista di Ferrara Nicola Lodi (che da 3 anni guadagna 5.000 € al mese) può vivere leg… - DavideRicci1973 : La notizia che il Vice Sindaco leghista di Ferrara Nicola Lodi (che da 3 anni guadagna 5.000 € al mese) può vivere… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara vice Ferrara, il vice sindaco nell'alloggio popolare e non vuole andarsene, colletta in chat per convincerlo a lasciare la casa "Il vicesindaco Lodi ha bisogno di aiuto: per questo è necessaria la partecipazione di tutti". Inizia così la chat che ora imperversa su twitter e aperta di "Italia Viva Ferrara" e che ha come protagonista il numero due della giunta comunale della città. Appunto, Naomo Lodi. Motivo: "Nonostante uno stipendio da 5 mila euro al mese, occupa un alloggio popolare dal ...

Cur, la consigliera regionale Laura Cestari in visita: "Questa è un'eccellenza" A riceverla il presidente Diego Crivellari e il suo vice Paolo Avezzù con il consigliere Enrico ...città universitaria anche in virtù delle partnership con due prestigiosi atenei quali Padova e Ferrara,...

La casa di riposo festeggia i vent'anni Alla ricorrenza, aperta dalla benedizione di don Luciano Domeneghetti, erano presenti l'assessore regionale ed ex sindaco Ostellatese Paolo Calvano, il primo cittadino Elena Rossi, accompagnata dal ...

Ferrara (Udc): "La Asl sottovaluta le esigenze del nostro territorio" "La stessa dirigenza della Asl Sud Est ha dimostrato da diversi anni a questa parte – dice Ferrara –, di sottovalutare le esigenze di una provincia che per la sua configurazione geografica e anche per ...

