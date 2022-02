“Fatemi parlare col medico”. GF Vip, problemi per il concorrente: richiesta di aiuto agli autori (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Momento difficile al ‘GF Vip’ per Alessandro Basciano, che ha chiesto di essere aiutato dalla produzione del programma. Il concorrente è in grosse difficoltà e ha riferito il suo stato d’animo a Barù e Davide Silvestri, che lo hanno ascoltato con evidente preoccupazione. Preoccupazione avuta anche dal pubblico, che spera ovviamente che si tratti solamente di una cosa passeggera. Ma la richiesta è stata ben precisa e fa presagire che il suo umore sia decisamente molto basso e da tenere d’occhio. Nelle scorse ore Alessandro Basciano si era invece lasciato andare ad affermazioni molto interessanti su Sophie Codegoni: “o trascorso una notte intensa con Sophie. Sono follemente innamorato di lei. Ho passato la scorsa notte, forse è stata la notte più bella, anzi senza il forse, è stata la più bella di tutte all’interno della Casa. Mi ha detto delle cose ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Momento difficile al ‘GF Vip’ per Alessandro Basciano, che ha chiesto di essere aiutato dalla produzione del programma. Ilè in grosse difficoltà e ha riferito il suo stato d’animo a Barù e Davide Silvestri, che lo hanno ascoltato con evidente preoccupazione. Preoccupazione avuta anche dal pubblico, che spera ovviamente che si tratti solamente di una cosa passeggera. Ma laè stata ben precisa e fa presagire che il suo umore sia decisamente molto basso e da tenere d’occhio. Nelle scorse ore Alessandro Basciano si era invece lasciato andare ad affermazioni molto interessanti su Sophie Codegoni: “o trascorso una notte intensa con Sophie. Sono follemente innamorato di lei. Ho passato la scorsa notte, forse è stata la notte più bella, anzi senza il forse, è stata la più bella di tutte all’interno della Casa. Mi ha detto delle cose ...

Advertising

hvgolden7 : RT @folkweII: fatemi parlare con chi ha deciso di far cantare hozier in playback quando l'anno scorso abbiamo avuto francesco renga per ben… - Hiccup005 : RT @folkweII: fatemi parlare con chi ha deciso di far cantare hozier in playback quando l'anno scorso abbiamo avuto francesco renga per ben… - clicheaulait : RT @folkweII: fatemi parlare con chi ha deciso di far cantare hozier in playback quando l'anno scorso abbiamo avuto francesco renga per ben… - mlkzjv93 : non fatemi parlare della classifica vanno bene sono primo, ultimo e penultimo - intlzones : rkomi ottavo non fatemi parlare -