Etoile de Bessèges 2022 | tappa di oggi | orari 2 febbraio | percorso | programma | tv | streaming

Comincia oggi, mercoledì 2 febbraio, e ci accompagnerà ogni giorno fino a domenica 6, per un totale di cinque tappe, l'Etoile de Bessèges 2022, una delle prime corse della nuova stagione ciclistica. La presenza di molti azzurri alla corsa, tra cui su tutti Filippo Ganna e Diego Ulissi, senza dimenticare Alberto Bettiol, rende senz'altro la corsa ricca di interesse per tutti gli appassionati del ciclismo. Ma non solo: la startlist è ricca di ottimi corridori, basti pensare al danese Mads Pedersen, che corre per il team Trek-Segafredo. La tappa odierna, il Grand Prix de Bellegarde, prevede un percorso da 160.81 km (il più lungo dell'intera corsa), con altitudine massima di 79m, dunque sarà quasi esclusivamente pianeggiante; l'intera gara si svolgerà nel comune francese

Ultime Notizie dalla rete : Etoile Bessèges LIVE Etoile de Bessèges 2022, prima tappa in DIRETTA: c'è Filippo Ganna, attesa per Tiberi e Baroncini IL PERCORSO E LE TAPPE AI RAGGI X Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE dell'Étoile de Bessèges! La corsa francese si apre oggi con la tappa inaugurale di Bellegarde che si snoderà interamente nel comune dell'Alvernia - Rodano - Alpi: 160 chilometri poco impegnativi attendono i ...

Ganna, Nibali, Viviani, Ciccone: i big italiani sono pronti al debutto stagionale IN FRANCIA - Nel 2021, l'Etoile de Besseges portò bene a Filippo Ganna: due tappe vinta, una in linea e la cronometro finale. Dopo l'annullamento della Vuelta San Juan, il 25enne piemontese riprende ...

IN FRANCIA - Nel 2021, l'Etoile de Besseges portò bene a Filippo Ganna: due tappe vinta, una in linea e la cronometro finale. Dopo l'annullamento della Vuelta San Juan, il 25enne piemontese riprende