(Di mercoledì 2 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E’, all’età di 90 anni,. Lo rende noto Walter Veltroni su twitter: “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare chenon c’è più”.Nata a Roma,, pseudonimo di Maria Luisa Ceciarelli, nel 1953 si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica.Dopo qualche ruolo di secondo piano in alcune pellicole comiche, viene notata dal regista Michelangelo Antonioni, con il quale intreccia una relazione artistica e sentimentale, che ne fa la sua musa e la protagonista nella sua celeberrima tetralogia cosiddetta dell’incomunicabilità. Diventa così la tormentata Claudia in L’avventura (1960), la tentatrice Valentina di La notte (1961), la misteriosa e scontenta Vittoria di L’eclisse ...

Corriere : ?? È morta Monica Vitti - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Monica Vitti #ANSA - SkyTG24 : È morta #MonicaVitti. L’attrice e regista, nata Maria Luisa Ceciarelli, aveva 90 anni - Artlandis : Che dispiacere immenso. Una figura monumentale. Riposa in pace Monica :( È morta Monica Vitti, talento smisurato d… - filipp3si : RT @ilmanifesto: Addio a Monica Vitti, morta a Roma a 90 anni, da vent’anni lontana dalle scene. -

«È morta Monica Vitti!». L'annuncio ufficiale è stato dato a Sanremo, dove è in corso il Festival. Alla notizia, tutti i giornalisti della sala stampa allestita al Casinò si sono alzati in piedi per un applauso.