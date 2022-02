Dumfries: «Le parole italiane che più conosco sono “uomo” e “scivola”, mi servono per sopravvivere in campo» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Denzel Dumfries, centrocampista dell’Inter. Parla della sua esperienza italiana, dice di ascoltare molto i compagni, perché questo lo aiuta ad imparare. «Tutta la mia vita e la carriera sono basate sul miglioramento. Sul lavoro e il miglioramento. Si può apprendere da tutto». Uno dei momenti più duri della stagione è il rigore causato contro la Juventus. «Il momento più duro. Mi è caduto il mondo addosso: essere coinvolto in quell’episodio in una delle partite più importanti dell’anno… Ma già dal giorno dopo ho sentito l’aiuto del club e ho provato a ritrovare l’equilibrio mentale. La settimana dopo a Empoli D’Ambrosio ha segnato ed è venuto ad abbracciarmi: non mi era mai successo, è stato uno shock positivo, un’emozione. Ho capito che tutti erano dalla mia parte». Su Inzaghi: «Mi colpisce la sua determinazione, il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Denzel, centrocampista dell’Inter. Parla della sua esperienza italiana, dice di ascoltare molto i compagni, perché questo lo aiuta ad imparare. «Tutta la mia vita e la carrierabasate sul miglioramento. Sul lavoro e il miglioramento. Si può apprendere da tutto». Uno dei momenti più duri della stagione è il rigore causato contro la Juventus. «Il momento più duro. Mi è caduto il mondo addosso: essere coinvolto in quell’episodio in una delle partite più importanti dell’anno… Ma già dal giorno dopo ho sentito l’aiuto del club e ho provato a ritrovare l’equilibrio mentale. La settimana dopo a Empoli D’Ambrosio ha segnato ed è venuto ad abbracciarmi: non mi era mai successo, è stato uno shock positivo, un’emozione. Ho capito che tutti erano dalla mia parte». Su Inzaghi: «Mi colpisce la sua determinazione, il ...

Advertising

napolista : #Dumfries: «Le parole italiane che più conosco sono “uomo” e “scivola”, mi servono per sopravvivere in campo» Alla… - H0PESTR0M : RT @90ordnasselA: “Sta studiando italiano: ha imparato la parola “scudetto”?” “In realtà ho interrotto le lezioni per la nascita di mia fi… - vivoperlinter : Le parole intense di #Dumfries ?? #Inter - 90ordnasselA : “Sta studiando italiano: ha imparato la parola “scudetto”?” “In realtà ho interrotto le lezioni per la nascita di… - SepDam : @AntonioFiori15 hai letto la perla 'skriniar, bastoni.di marco e dumfries difesa di caratura internazionale'...sono… -