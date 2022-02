Demos, Ciani: proroga iscrizioni per tutela diritto istruzione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – Approvata ieri all’unanimità dall’Assemblea Capitolina la mozione presentata dal capogruppo di Demos – Democrazia solidale Paolo Ciani che impegna il Sindaco e gli Assessori competenti a sostenere presso le opportune sedi istituzionali la necessità di prorogare il termine delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 e quella di porre in essere ogni azione per offrire assistenza alle famiglie nella procedura. “Vogliamo tutelare il diritto all’istruzione di tutti gli studenti e le studentesse, a prescindere dalla situazione economica, sociale ma anche di alfabetizzazione digitale della famiglia- afferma Ciani- La procedura attuale infatti prevede solo la possibilità di iscrizione on line, nonostante il 40% degli italiani sia ancora privo delle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – Approvata ieri all’unanimità dall’Assemblea Capitolina la mozione presentata dal capogruppo di– Democrazia solidale Paoloche impegna il Sindaco e gli Assessori competenti a sostenere presso le opportune sedi istituzionali la necessità dire il termine delleper l’anno scolastico 2022/2023 e quella di porre in essere ogni azione per offrire assistenza alle famiglie nella procedura. “Vogliamore ilall’di tutti gli studenti e le studentesse, a prescindere dalla situazione economica, sociale ma anche di alfabetizzazione digitale della famiglia- afferma- La procedura attuale infatti prevede solo la possibilità di iscrizione on line, nonostante il 40% degli italiani sia ancora privo delle ...

