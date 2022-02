Covid, Oms: “Prematuro dichiarare vittoria, il virus è pericoloso e continua a evolversi” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “È Prematuro per qualsiasi Paese arrendersi o cantare vittoria, questo virus è pericoloso e continua a evolversi davanti ai nostri occhi”. A dichiararlo è stato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Èper qualsiasi Paese arrendersi o cantare, questodavanti ai nostri occhi”. A dichiararlo è stato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

