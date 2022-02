Coppa d’Africa, Senegal in semifinale: c’è la scelta su Koulibaly (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alle ore 20 di questa sera, andrà in scena la prima semifinale della Coppa d’Africa con le due protagoniste Senegal e Burkina Faso. Sono già state rese note le scelte ufficiali di entrambe le Nazioni che hanno deciso l’undici migliore da schierare per trionfare a suon di vittoria. Kalidou KoulibalyPer il Senegal, a disputare il match, in difesa ci sarà la presenza del calciatore napoletano Kalidou Kouibaly, il quale rappresenta una certezza in campo sia per il suo Paese che per gli azzurri. Di seguito le formazioni ufficiali: Senegal (4-2-3-1): E. Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Kouyaté, N. Mendy; Dieng, I.Gueye, Mané; Diedhiou Burkina Faso (4-3-3): Koffi; Kaboré, Tapsoba, Dayo, Yago; Touré, Sangaré, Guira; Bandé, Traoré, Bayala Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alle ore 20 di questa sera, andrà in scena la primadellacon le due protagonistee Burkina Faso. Sono già state rese note le scelte ufficiali di entrambe le Nazioni che hanno deciso l’undici migliore da schierare per trionfare a suon di vittoria. KalidouPer il, a disputare il match, in difesa ci sarà la presenza del calciatore napoletano Kalidou Kouibaly, il quale rappresenta una certezza in campo sia per il suo Paese che per gli azzurri. Di seguito le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): E. Mendy; Sarr,, Diallo, Ciss; Kouyaté, N. Mendy; Dieng, I.Gueye, Mané; Diedhiou Burkina Faso (4-3-3): Koffi; Kaboré, Tapsoba, Dayo, Yago; Touré, Sangaré, Guira; Bandé, Traoré, Bayala

