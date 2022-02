Come suona O forse sei tu, la canzone che riporta finalmente Elisa a Sanremo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Definire importante il ritorno di Elisa a Sanremo 2022 è dire poco. A distanza di ventuno anni dalla sua prima partecipazione che le valse la vittoria con il brano Luce (Tramonti a Nord Est), la cantautrice friulana torna al Festival, in gara e non Come ospite. La canzone si intitola O forse sei tu, brano ovviamente inedito che fa parte di un imponente progetto (in uscita il 18 febbraio) che arriva a distanza di 3 anni da Diari Aperti (certificato Doppio Platino). Il nuovo disco, intitolato Ritorno al Futuro / Back to the Future è un doppio album di canzoni, uno in italiano e uno in inglese (per quest’ultimo Elisa si è occupata anche della maggior parte delle produzioni). Parlando del nuovo album, Elisa aveva accennato anche di O forse sei tu: «Ne ho ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Definire importante il ritorno di2022 è dire poco. A distanza di ventuno anni dalla sua prima partecipazione che le valse la vittoria con il brano Luce (Tramonti a Nord Est), la cantautrice friulana torna al Festival, in gara e nonospite. Lasi intitola Osei tu, brano ovviamente inedito che fa parte di un imponente progetto (in uscita il 18 febbraio) che arriva a distanza di 3 anni da Diari Aperti (certificato Doppio Platino). Il nuovo disco, intitolato Ritorno al Futuro / Back to the Future è un doppio album di canzoni, uno in italiano e uno in inglese (per quest’ultimosi è occupata anche della maggior parte delle produzioni). Parlando del nuovo album,aveva accennato anche di Osei tu: «Ne ho ...

