Caterpillar | uno scenario sempre più ampio | ecco altri due possibili acquirenti in visita

Advertising

OliverPer3 : @CarlaKaky L'arte di ribaltare la frittata e fare passare per odio quello che è uno sfogo per vessazioni iniziate b… -

Ultime Notizie dalla rete : Caterpillar uno

Come già a Duplomatic,avrebbe chiesto di mettere nero su bianco le intenzioni entro il 14 febbraio. Nel pomeriggio la visita di una seconda azienda, marchigiana, sempre del settore ...Una nuova "merenda operaia", questo pomeriggio, al presidio dei lavoratori delladi Jesi in lotta per difendere lo stabilimento dalla chiusura. Dopo Adelmo Cervi, figlio di Aldo,dei sette fratelli Cervi, il 15 gennaio, il presidio ha ospitato oggi Giorgio ...JESI - Doppia visita, ieri, allo stabilimento Caterpillar da parte di soggetti potenzialmente interessati ad acquisire il sito. «Una prima realtà si è presentata ...Campione in campo e anche nella vita. Un ospite davvero speciale sabato sera a C’è Posta per te. Nel programma guidato da Maria De Filippi sulle reti Mediaset, è arrivato a sorpresa Roberto Mancini, C ...