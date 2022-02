Calciomercato, rinnovo UFFICIALE in Serie A: firma fino al 2024 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bremer prolunga il contratto con il Torino. Il comunicato UFFICIALE del club Chiusa la ‘telenovela’ Bremer. Il difensore del Torino, esploso con l’arrivo di Juric, ha firmato il rinnovo contrattuale… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bremer prolunga il contratto con il Torino. Il comunicatodel club Chiusa la ‘telenovela’ Bremer. Il difensore del Torino, esploso con l’arrivo di Juric, hato ilcontrattuale… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato rinnovo L'Inter non teme Vlahovic - Doppio colpo per rispondere alla Juventus Come rivelato da Giovanni Carnevali in esclusiva a Calciomercato.it, i nerazzurri si sono mossi per ... Sull'argentino, invece, la situazione è ancora tutta in divenire: in caso di mancato rinnovo, la '...

Torino, Juric sorride: è ufficiale il rinnovo di Bremer fino al 2024 TORINO - Dopo sul gong del mercato, il Torino piazza un altro colpo importante con il rinnovo di Gleison Bremer , che ha deciso di estendere il suo contratto con il club granata fino al 2024. A renderlo noto è stata la società di Urbano Cairo , attraverso un comunicato ufficiale sul ...

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Perisic Calciomercato.com Calciomercato, rinnovo UFFICIALE in Serie A: firma fino al 2024 La società ha annunciato il rinnovo nella giornata di mercoledì 3 febbraio: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore ...

Bremer accordo con l’Inter? Il Torino cambia gli scenari: ufficiale il rinnovo! Il difensore brasiliano, intanto, ha firmato il rinnovo di contratto con il Torino che ... gioco A farvi da fedele compagna al termine di questa finestra invernale di calciomercato c'è Fantacalcio.

