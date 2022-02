Borsa: Europa in rialzo, frena l'energia con rialzo petrolio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitori che si concentrano sui risultati delle trimestrali e sulla prossima riunione della Bce. I mercati tentano di superare il nervosismo provocato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le Borse europee proseguono incon gli investitori che si concentrano sui risultati delle trimestrali e sulla prossima riunione della Bce. I mercati tentano di superare il nervosismo provocato ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa in rialzo, frena l'energia con rialzo petrolio: In rialzo le Tlc e le banche. L'euro sale sul dollaro - ForexOnlineMeIt : Andamento sostenuto per Milano che segue l'andamento dell'Europa - Borsa Italiana - BJLiguria : Borsa, avvio positivo in Europa in attesa delle trimestrali e riunione Bce - -