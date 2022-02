Amici 21 | salta un’altra puntata | cosa va in onda domenica 6 febbraio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La corsa verso il serale di21 ha già avuto inizio, ma rischia di essere rallentata a causa di alcuni problemi insorti in queste ultime settimane. Dopo aver già perso una, il talent show di Maria De Filippi deve rinunciare ad una nuova registrazione: sui social iniziano a circolare voci su ciò che starebbe succedendo in casetta.21,una nuovaLa scorsa settimana era arrivato un annuncio che aveva lasciato un po’ d’amaro in bocca al pubblico. A causa di problemi legati al Covid, la produzione di21 era stata costretta ad annullare la registrazione dellache avrebbe dovuto andare in30 gennaio 2022. Al suo posto, l’emittente ha trasmesso uno speciale dedicato ai giovani ...

la puntata anche domenica 6 febbraio? Nuova registrazione a rischio Nel frattempo ci sono pessime notizie per i fan del programma. Questa settimana era prevista una nuova registrazione ...E da quest' anno si possono creare anche leghe tra, proprio come avviene nel più celebre ... Ci sono addirittura il 'bonus Tamberi' (l'artistapiù di 2,37metri) e il 'bonus Jacobs' (l'...Anticipazioni amici 6 febbraio 2022, annullata la registrazione: andrà in onda un nuovo speciale Niente da fare per Amici 21, queste settimane si stano ...Amici 21, seconda domenica di fila senza puntata. Il talent di Maria De Filippi è in pausa causa Covid. Cosa andrà in onda?