Agenas | segnali incoraggianti sulle terapie intensive | meno ricoveri in 11 Regioni | stabile la pressione nazionale – I dati

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Arrivanoin miglioramento dall’ultimo report dell’sullaospedaliera in Italia. La percentuale di occupazione dei posti letto nellea livellonon registra variazioni nelle ultime 24 ore, restando quindi al 16 per cento, con cinqueancora sopra la soglia del 20 per cento. Ma il dato migliora in ben 11, con il calo deidei pazienti Covid gravi registrato in Abruzzo (19%), Calabria (11%), Friuli Venezia Giulia (23%), Lazio (21%), Liguria (14%), Lombardia (13%), PA Bolzano (12%), Sicilia (16%), Toscana (18%), Umbria (12%), Val d’Aosta (18%). Tendono a peggiorare invececome Basilicata (8%), PA Trento (28%), Piemonte (21%), Veneto (15%). ...

Stando ai dati, il Lazio ha il 21% dei reparti di terapie intensive occupati e il 32% percento di quelli ordinari, entrambi in flessione. Vecchie apparecchiature obsolete e di età superiore a sette anni. Agenas: «Un modo per frenare i viaggi della speranza» ...