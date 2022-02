Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2022 ore 20:30 (Di martedì 1 febbraio 2022) Viabilità DEL 1 FEBBRAIO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. LEGGERI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA PRENESTINA TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN USCITA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; IL TRASPORTO PUBBLICO. SEGNALIAMO CHE PER LAVORI IN CORSO SU VIA EMANUELE GIANTURCO E VIA GIAN BATTISTA VICO, LE LINEE ASTRAL S03 BELLE ARTI, S06 AURELIA E S13 SAXA RUBRA, SONO DEVIATE SU PERCORSI ALTERNATIVI. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL PORTALE E SUI CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITÀ. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022)DEL 1 FEBBRAIOORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. LEGGERI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA PRENESTINA TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN USCITA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; IL TRASPORTO PUBBLICO. SEGNALIAMO CHE PER LAVORI IN CORSO SU VIA EMANUELE GIANTURCO E VIA GIAN BATTISTA VICO, LE LINEE ASTRAL S03 BELLE ARTI, S06 AURELIA E S13 SAXA RUBRA, SONO DEVIATE SU PERCORSI ALTERNATIVI. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL PORTALE E SUI CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITÀ. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL ...

