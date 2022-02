Travaglia avanza a Pune | si ferma Moroni Mercoledì tocca a Musetti e Mager

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nel "Tata Open Maharashtra" sul cemento indiano - live su SuperTennis - l’ascolano, ottava testa di serie, supera in tre set l’indiano Ramanathan: il romano, promosso dalle qualificazioni, sconfitto 6-4 al terzo dallo svedese Ymer, pure lui qualificato. In tabellone anche, rispettivamente seconda e terza testa di serie, che entreranno in gara direttamente al secondo turno

la sesta testa di serie Emiil Ruusuvuori , che vince due set all'opposto con Egor Gerasimov ,...b. R. Ramanathan 7 - 6 4 - 6 6 - 3Nella sfida di 1T all' ATP 250 di Pune 2022, in India,ha vinto 7 - 6(7), 4 - 6, 6 - 3 contro il padrone di casa Ramkumar Ramanathan. Al secondo turno incrocerà un altro indiano, Yuki ...Nella sfida di 1T all'ATP 250 di Pune 2022, in India, Travaglia ha vinto 7-6 (7), 4-6, 6-3 contro il padrone di casa Ramkumar Ramanathan.Una seconda giornata agrodolce per i colori italiani nel Tata Open Maharashtra di scena al SDAT Tennis Stadium di Pune, in India. A Stefano Travaglia basta un solo, unico break per battere il padrone ...