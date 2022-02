Tottenham | Kulusevski si presenta | «Non vedo l’ora di lavorare con Conte»

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dejan, neo attaccante del, si èto così ai tifosi degli Spurs. Ecco le dichiarazioni dello svedese Ai microfoni di Spurs TV, Dejansi èto da nuovo giocatore del. SCELTA – «Mi sento molto bene, sono molto felice di essere qui, molto grato per questa opportunità che gli Spurs mi hanno dato. Da quando avevo 15 anni pensavo alla Premier League perché è quello che abbiamo visto in Svezia, era il miglior campionato del mondo e penso ancora che lo sia. È solo un altro mondo. Pensavo sempre ‘quando posso andarci?’ e poi quando è arrivata questa opportunità, non ci ho pensato due volte». OBIETTIVI – «Spero di portare energia alla squadra. Amo giocare a calcio, è la cosa migliore del mondo, giocare, attaccare, difendere, giocare ...

juventusfc : UFFICIALE | Dejan #Kulusevski passa al Tottenham @SpursOfficial. Grazie di tutto e buona fortuna, Dejan ?? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Bentancur e Kulusevski dalla Juve al Tottenham ?????????? - GiovaAlbanese : Ufficiali #Bentancur e #Kulusevski al #Tottenham ? #calciomercato #Juventus - GonzaInterista : RT @FBiasin: #Kulusevski “ieri” <Ho detto no all’#Inter perché avevo dei dubbi tattici su #Conte>. #Kulusevski oggi <Sì al #Tottenham? #Co… - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Kulusevski: 'Sono al Tottenham anche per Conte, imparerò molto da lui'. #SportMediaset -

Ai microfoni di Spurs TV, Dejan Kulusevski si è presentato da nuovo giocatore del Tottenham. SCELTA – «Mi sento molto bene, sono molto felice di essere qui, molto grato per questa opportunità che gli Spurs mi hanno dato. Da quando avevo 15 anni pensavo alla Premier League perché è quello che abbiamo visto in Svezia, era il miglior campionato del mondo e penso ancora che lo sia. È solo un altro mondo. Pensavo sempre 'quando posso andarci?' e poi quando è arrivata questa opportunità, non ci ho pensato due volte». OBIETTIVI – «Spero di portare energia alla squadra. Amo giocare a calcio, è la cosa migliore del mondo, giocare, attaccare, difendere, giocare ... "Conte è uno dei motivi per cui sono venuto qui, sono molto felice che ci sia. Lo conosco dall'Inter, è un ottimo allenatore ed è un vincente. Voglio imparare il più possibile da lui".