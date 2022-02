Toscani | sfregio ai cattolici sul caso Muti | “Mi fa più impressione il crocefisso della cannabis”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Olivierofa dell’insulto uno stile di vita. “Ilmi scandalizza”. Quasi si bea di arrecare “” a chi ha sensibilità diverse dalla sua. In questola stragrande maggioranza degli italiani. Ogni occasione è buona per il fotografo per intrufolarsi in questioni delicate e offendere. Quale occasione migliore quindi di utilizzare Sanremo e ilOrnellacon il suo pendaglio che sta suscitando un putiferio dentro e fuori la Rai?: “La croce mi fa molta” ‘‘A me ilmi scandalizza di più del ciondolo a forma di foglia di marijuana. La croce mi ha sempre fatto molta’‘. Cose dell’altro mondo. Tra l’altro cosa c’entra paragonare un simbolo sacro con il ...

Lo scatto in questione ha portato due deputati di Fratelli d'Italia a parlare di gesto improprio e ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...