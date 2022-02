Teatro: dal 4 febbraio al Piccolo di Milano 'Se dicessimo la verità-ultimo capitolo' (Di martedì 1 febbraio 2022) Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Uno spettacolo teatrale dedicato a una legalità possibile, alla lotta alla mafia attraverso storie di resistenza e di contrasto alla criminalità. Si tratta di "Se dicessimo la verità - ultimo capitolo", atto finale dell'opera-dibattito firmata da Giulia Minoli ed Emanuela Giordano che andrà in scena sul palco del Teatro Piccolo di Milano dal 4 al 13 febbraio. Lo spettacolo è parte integrante di un più ampio progetto chiamato "Il palcoscenico della legalità", da cui prende il nome anche un documentario che verrà proiettato nelle sale del Teatro Meneghino il 9 febbraio. Uno spettacolo che rappresenta solo la tappa più recente di un lavoro portato avanti dalla onlus Cco che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022), 1 feb. (Adnkronos) - Uno spettacolo teatrale dedicato a una legalità possibile, alla lotta alla mafia attraverso storie di resistenza e di contrasto alla criminalità. Si tratta di "Sela", atto finale dell'opera-dibattito firmata da Giulia Minoli ed Emanuela Giordano che andrà in scena sul palco deldidal 4 al 13. Lo spettacolo è parte integrante di un più ampio progetto chiamato "Il palcoscenico della legalità", da cui prende il nome anche un documentario che verrà proiettato nelle sale delMeneghino il 9. Uno spettacolo che rappresenta solo la tappa più recente di un lavoro portato avanti dalla onlus Cco che si ...

