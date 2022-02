Stefano Accorsi: Vostro Onore è la nuova fiction che lo vede protagonista, a febbraio su Rai1 (Di martedì 1 febbraio 2022) Si chiama Vostro Onore ed è la nuova fiction, in arrivo a fine febbraio su Rai1, che vede protagonista Stefano Accorsi nei panni di un integerrimo giudice. Stefano Accorsi torna in TV come protagonista di Vostro Onore, la nuova fiction co-prodotta da RAI e Indiana Production, un legal thriller che è adattamento della serie tv israeliana Kvodo. Vostro Onore, che ha già una data di debutto - lunedì 28 febbraio su Rai1 -, terrà compagnia al pubblico per 4 prime serate (e un totale di 8 episodi) e vedrà l'amato attore bolognese calarsi nei ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 febbraio 2022) Si chiamaed è la, in arrivo a finesu, chenei panni di un integerrimo giudice.torna in TV comedi, laco-prodotta da RAI e Indiana Production, un legal thriller che è adattamento della serie tv israeliana Kvodo., che ha già una data di debutto - lunedì 28su-, terrà compagnia al pubblico per 4 prime serate (e un totale di 8 episodi) e vedrà l'amato attore bolognese calarsi nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Accorsi FS Italiane, la Freccia di febbraio dedicata al viaggio delle emozioni Stefano Accorsi ritratto da Oliviero Toscani è il protagonista della copertina della Freccia di febbraio e di un viaggio introspettivo che regala ai lettori del magazine di FS Italiane un suo vivace e ...

Teatro Era, un rinvio per Stefano Accorsi Il cartellone del Teatro Era prevedeva, per il fine settimana di sabato 5 e domenica 6 Febbraio, la presenza di Stefano Accorsi nello spettacolo "Storia di 1". Come comunicato dal Teatro della Toscana, però, le due serate sono state annullate. L'attore, che ha raggiunto la notorietà nel 1996 con la sua parte ...

Stefano Accorsi film: i più belli cosmopolitan.com Dramma Stefano Accorsi accaduto davanti ai suoi occhi, il racconto dell’attore Stefano Accorsi è tra gli attori più amati d’Italia e lo ricordiamo per i suoi esordi nella pubblicità con il Maxibon. Nel tempo è diventato tra i volti più rappresentativi del cinema italiano ...

