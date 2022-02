Silvestri: «Il lockdown? Sono i poveri a soffrirne di più, a scuola come nel lavoro» (Di martedì 1 febbraio 2022) Il professor Guido Silvestri, docente alla Emory University, in un articolo pubblicato da Repubblica oggi va all’attacco del lockdown e delle restrizioni per Covid-19. Silvestri spiega che le chiusure non le soffre ugualmente chi vive in attici e ville con piscina e chi vive in appartamenti piccoli, male areati e sovraffollati. E lo stesso vale per la Dad, che crea disagio in famiglie povere con poco spazio, minima privacy e scarso supporto tecnologico. E ci Sono da considerare anche gli effetti esterni: quando l’Occidente “chiude” per tre mesi, in Asia e Africa 150 milioni di persone finiscono in estrema povertà, ed alcuni milioni muoiono di fame. Poi conclude: Paradossalmente, proprio in questo contesto si sviluppa l’idea che le chiusure siano di sinistra e le aperture di destra — uno schema sommario e ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Il professor Guido, docente alla Emory University, in un articolo pubblicato da Repubblica oggi va all’attacco dele delle restrizioni per Covid-19.spiega che le chiusure non le soffre ugualmente chi vive in attici e ville con piscina e chi vive in appartamenti piccoli, male areati e sovraffollati. E lo stesso vale per la Dad, che crea disagio in famiglie povere con poco spazio, minima privacy e scarso supporto tecnologico. E cida considerare anche gli effetti esterni: quando l’Occidente “chiude” per tre mesi, in Asia e Africa 150 milioni di persone finiscono in estrema povertà, ed alcuni milioni muoiono di fame. Poi conclude: Paradossalmente, proprio in questo contesto si sviluppa l’idea che le chiusure siano di sinistra e le aperture di destra — uno schema sommario e ...

Advertising

solounastella : RT @Open_gol: Secondo il virologo lo schema delle aperture di destra e delle chiusure di sinistra va superato - Open_gol : Secondo il virologo lo schema delle aperture di destra e delle chiusure di sinistra va superato - PLWilds : RT @Michele_Arnese: Lockdown. 'Quando l’Occidente “chiude” per tre mesi, in Asia e Africa 150 milioni di persone vanno in estrema povertà,… - MichelaRoi : RT @Michele_Arnese: Lockdown. 'Quando l’Occidente “chiude” per tre mesi, in Asia e Africa 150 milioni di persone vanno in estrema povertà,… - MinutemanItaly : RT @Michele_Arnese: Lockdown. 'Quando l’Occidente “chiude” per tre mesi, in Asia e Africa 150 milioni di persone vanno in estrema povertà,… -