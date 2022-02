Seriate | più controlli per la sicurezza e presidi di Polizia locale e volontari

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 febbraio 2022). Prosegue l’opera di rigenerazione e riqualificazione del centro storico per contrastarne le situazioni di degrado riguardanti l’ordine pubblico e l’agibilità abitativa. L’Amministrazione comunale per l’anno in corso ha in programmamirati per verificare lasociale e urbanistica di questa zona critica della città. “Tre le parole d’ordine per le attività programmate quest’anno nel centro storico:, pulizia e gradevolezza – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. L’obiettivo è perseguirle conadeguati finalizzati a garantire ladello spazio pubblico e delle abitazioni. L’Amministrazione Comunale negli anni passati si è impegnata a erogare contributi economici ai proprietari degli immobili che si affacciano sulle vie del centro ...