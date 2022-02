“Se devi dire una bugia dilla bella grossa” in scena al teatro Duse di Bologna (Di martedì 1 febbraio 2022) Dal 4 al 6 febbraio al teatro Duse di Bologna Se devi dire una bugia dilla grossa. Con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini, è una vera e propria commedia degli equivoci. Lo spettacolo andrà in scena alle ore 21, mentre la replica della domenica già alle ore 16. Leggerezza e risate assicurate per tutto il pubblico, che potrà acquistare i biglietti anche online su Vivaticket o sulla pagina ufficiale del teatro. Bologna, dal 4 febbraio la commedia “Se devi dire una bugia dilla grossa” Se devi dire una bugia dilla ... Leggi su velvetmag (Di martedì 1 febbraio 2022) Dal 4 al 6 febbraio aldiSeuna. Con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini, è una vera e propria commedia degli equivoci. Lo spettacolo andrà inalle ore 21, mentre la replica della domenica già alle ore 16. Leggerezza e risate assicurate per tutto il pubblico, che potrà acquistare i biglietti anche online su Vivaticket o sulla pagina ufficiale del, dal 4 febbraio la commedia “Seuna” Seuna...

'Se devi dire una bugia dilla grossa' al Duse di Bologna