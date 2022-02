Sanremo 2022, torna il pubblico all’Ariston. Torna Fiorello: «Il Mattarella dell’intrattenimento» (Di martedì 1 febbraio 2022) Mascherina e brillantini, Fiorello irrompe nel teatro Mascherina brillantinata e occhiali scuri. L’immancabile compagno di giochi di Amadeus arriva all’Ariston salutando il pubblico e misurando la temperatura ai presenti. «Ecco a voi il Mattarella dell’intrattenimento. Il mio ex amico Rosario Tindaro Fiorello» lo presenta il conduttore, mentre lui continua a controllare la febbre al pubblico. «Io mi sento un po’ Mattarella, neanche lui voleva accettare, voleva fare The Voice Senior», ha scherzato il comico siciliano parlando della sua partecipazione alla 72esima edizione del Festival. February 1, 2022 Gianni Morandi arriva commosso Con un testo scritto da Lorenzo Jovanotti, dopo 20 anni di assenza Gianni Morandi ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Mascherina e brillantini,irrompe nel teatro Mascherina brillantinata e occhiali scuri. L’immancabile compagno di giochi di Amadeus arrivasalutando ile misurando la temperatura ai presenti. «Ecco a voi il. Il mio ex amico Rosario Tindaro» lo presenta il conduttore, mentre lui continua a controllare la febbre al. «Io mi sento un po’, neanche lui voleva accettare, voleva fare The Voice Senior», ha scherzato il comico siciliano parlando della sua partecipazione alla 72esima edizione del Festival. February 1,Gianni Morandi arriva commosso Con un testo scritto da Lorenzo Jovanotti, dopo 20 anni di assenza Gianni Morandi ...

