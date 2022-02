Sanremo 2022 | mercoledì 2 febbraio seconda serata | programma | cantanti in gara e ospiti

(Di martedì 1 febbraio 2022)si completa l'ascolto delle 25 canzoni inal 72esimo Festival di. Dopo l'esibizione dei primi 12 artisti nelladi apertura, nellasarà la volta dei restanti 13 brani per arrivare alla prima classifica provvisoria e iniziare a ipotizzare quale sarà il podio finale della manifestazione. Lorena Cesarini coconduttrice dellaLaura Pausini e Checco Zalone Nelladel 72esimo Festival della canzone italiana, Amadeus sarà affiancato nella conduzione, dall'attrice romana, di origini senegalesi, Lorena Cesarini, famosa per la sua interpretazione di Isabel nella serie Suburra. Oltre alle incursioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Il giornalista ha espresso la propria opinione in merito al Festival di, ormai prossimo a conoscere il proprio esordio: 'Secondo me abbiamo imparato a convivere con la vera cultura ...Di mariaritagagliardi - 01/02/Cenni biografici su Tananai , 'Big' del 'Festival di' . Tananai , finalista di 'Giovani' , è ufficialmente un 'Big' del 'Festival di'. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui. Biografia e curiosità su Tananai ...Orietta Berti è stata tra i protagonisti indiscussi della scorsa edizione del Festival di Sanremo 2022. La kermesse ligure ha regalato una popolarità incredibile alla cantante, che la scorsa estate, ...Donatella Rettore torna in gara a Sanremo 2022, in coppia con Ditonellapiaga, e prepara l’uscita di un album iconico ...