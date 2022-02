Roma, blitz antidroga in centro e nelle periferie: 11 arresti e sequestri di cocaina, eroina e crack (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di blitz antidroga nel centro della Capitale e nelle periferie, arrestando 11 persone con le accuse, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrate circa 1.000 dosi di droga – tra cocaina, eroina, crack, marijuana – e oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato un 25enne Romano accusato di aver ceduto, all’interno del parco pubblico “Cacciarella”, in via Casalbruciato, alcune dosi di cocaina ad un giovane. Il 25enne aveva con sé denaro contante, mentre in un ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022)– Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito una serie dineldella Capitale e, arrestando 11 persone con le accuse, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrate circa 1.000 dosi di droga – tra, marijuana – e oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. I Carabinieri della StazioneCasalbertone hanno arrestato un 25enneno accusato di aver ceduto, all’interno del parco pubblico “Cacciarella”, in via Casalbruciato, alcune dosi diad un giovane. Il 25enne aveva con sé denaro contante, mentre in un ...

