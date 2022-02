Rkomi corre veloce a Sanremo 2022 | «Insuperabile»

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)verso la sua prima volta al Festival e a centoottantamila giri va anche il testo del brano che presenta a. Che sembra essere la cronaca di un rally con copilota la persona amata e che, testo e suoni, ribadisce quanto questo artista sia talentuoso nella mescola di sensazioni, tematiche, interpretazione, rimandi. Qui il sentimento è un procedere repentino sull'asfalto che sa perdifiato col piede che pigia forte sull'acceleratore, spinto da un amore elettrico e liberatorio che porta su, fino all'Olimpo. L’amore per me è quel lasso di tempoIl messaggio sulle tue labbraEra come un semaforo, Taxi DriverCi vorrebbe piuttosto un aereoNon qualcuno che mi dica fermo, per andare nell’Olimposembra ...