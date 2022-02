Qui Milan | torna in dubbio la presenza di Ibrahimovic

Leggi su intermagazine

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nuovi problemi per Zlatanche potrebbe saltare il derby tra Inter eProsegue la marcia di avvicinamento al derby di sabato anche in casa. Stefano Pioli deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Zlatan, infortunatosi prima della sosta, ma che in un primo momento sembrava essere normalmente a disposizione per la super sfida. “Ibra giocherà solo se il problema al tendine sarà completamente superato, al contrario nessuno vuole correre il rischio di peggiorare il quadro. Le condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, e il verdetto sulla disponibilità o meno arriverà di conseguenza solo nelle ore che precederanno la grande sfida”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene da intermagazine.