Piacenza-Virtus Verona oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

Piacenza-Virtus Verona sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l'orario e la diretta streaming della sfida valida per la ventunesima giornata di Serie C 2021/2022. Al Garilli si sfidano due squadre appaiate in classifica a quota 26, entrambe dentro alla zona playoff ma per un soffio: chi perde rischia di essere scavalcata e di uscire dalle prime dieci, dunque tre punti importantissimi. Chi vincerà? Il via all'incontro sarà dato alle ore 18 di martedì 1 febbraio. diretta tv non disponibile, streaming su Eleven Sports.

