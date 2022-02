Ornella Muti condannata | la co-conduttrice di Sanremo 2022 deve pagare una maxi cifra

Leggi su vesuvius

(Di martedì 1 febbraio 2022)co-didal tribunale: l’attriceuna. Cosa ha fatto, controversie legali. La prima donna che scenderà le scale del teatro Ariston disarà la grande attrice del cinema italiano. A poche ore dal Festival, è proprio la co-della prima serata a far scoppiare la prima polemica per un ciondolo indossato in uno scatto su Instagram a forma di foglia di marijuana che ha fatto infuriare due parlamentari di centrodestra. Ma non è finita qui.e la figlia Naike Rivelli (Getty Images)La ...