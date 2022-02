Oggi la prima udienza da uomo “libero” per Patrick Zaki: una sola accusa è rimasta in piedi (Di martedì 1 febbraio 2022) “Qualunque cosa accada, sarò sempre grato alla mia città natale, alla mia università e alla mia grande famiglia per tutto questo sostegno”. Queste le parole utilizzate, via social, da Patrick Zaki alla vigilia dell’udienza del processo contro di lui. Un’udienza che inizierà questa mattina a Mansoura e sarà la prima affrontata senza aver dovuto passare la notte in carcere. Lo studente egiziano dell’Alma Mater di Bologna è in attesa del giudizio. Ma i magistrati potrebbero anche optare, ancora una volta, per un rinvio della decisione finale. Qualunque cosa accada, sarò sempre grato alla mia città natale, alla mia università e alla mia grande famiglia per tutto questo sostegno.pic.twitter.com/LjIjerFnTl — PatrickZaki (@PatrickZaki1) ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) “Qualunque cosa accada, sarò sempre grato alla mia città natale, alla mia università e alla mia grande famiglia per tutto questo sostegno”. Queste le parole utilizzate, via social, daalla vigilia dell’del processo contro di lui. Un’che inizierà questa mattina a Mansoura e sarà laaffrontata senza aver dovuto passare la notte in carcere. Lo studente egiziano dell’Alma Mater di Bologna è in attesa del giudizio. Ma i magistrati potrebbero anche optare, ancora una volta, per un rinvio della decisione finale. Qualunque cosa accada, sarò sempre grato alla mia città natale, alla mia università e alla mia grande famiglia per tutto questo sostegno.pic.twitter.com/LjIjerFnTl —(@1) ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi prima Edicola Quirinale: il governo riparte nel Big Bang dei partiti La discussione è appena agli inizi e nella Lega, che oggi riunisce il Consiglio federale, 'tira una ... Il quotidiano racconta che nel Nord Est 'cresce il malcontento come mai prima' e nelle chat dei ...

Eurocup, 12giornata: stasera Bologna su Sky Per la 12giornata , tra oggi, martedì 1 e mercoledì 2 febbraio , su Sky Sport sarà possibile assistere in diretta alle partite delle italiane Stasera la Virtus ospita il Buducnost Prima sfida da ...

Ucraina, oggi prima riunione del Consiglio di sicurezza Onu dall'inizio dell'escalation RaiNews Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 1 febbraio La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ...

L’Equipe, Bulka: gardien n° 1 I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, L'EquipeLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, ...

