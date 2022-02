Negozi tra saldi in rosso e obbligo di green pass

Advertising

cristianovilla9 : @GuidoAnzuoni Eh certo. Perché altrimenti la guerra tra poveri non funziona. Anzi per farla meglio dovevi suggerire… - avv_gr : RT @sabrimaggioni: Siete pronti a boicottare tutte le attività che discriminano richiedendo il GP ? Da martedì 1 febbraio basta acquisti in… - balax1985 : @Adnkronos Tra quanto negozi vuoti come i ristoranti? Amazon ringrazia - apocalittica : RT @sabrimaggioni: Siete pronti a boicottare tutte le attività che discriminano richiedendo il GP ? Da martedì 1 febbraio basta acquisti in… - attilascuola : RT @sabrimaggioni: Siete pronti a boicottare tutte le attività che discriminano richiedendo il GP ? Da martedì 1 febbraio basta acquisti in… -

Ultime Notizie dalla rete : Negozi tra

Resta consentito il libero accesso,gli altri, neidi generi alimentari in quelli per la vendita del cibo per gli animali domestici, nei distributori di carburante, neidi vendita ...... primo giorno di obbligo vaccinale per gli over 50, servirà anche per entrare nei. Ieri ... invece sono state affrontate soltanto al termine del Cdm in una riunione a treil premier Draghi e ...Il primo febbraio è anche il giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo di green pass base (anche con tampone) per entrare nei negozi ... rischierebbe una multa tra i 600 e i 1.500 euro.Per tutti gli altri negozi scatta l’obbligo del green pass poer accedervi ... Per le scuole, le elementari verranno gestite come le medie e le superiori, con dei distinguo tra vaccinati e non. Stop al ...