Morto in casa, vicini sigillano la porta per non sentire odore e nessuno chiama i soccorsi: il caso a Genova (Di martedì 1 febbraio 2022) nessuno si sarebbe insospettito o avrebbe chiamato i soccorsi, ma qualcuno si sarebbe dedicato a sigillare la porta della casa in cui si trovava il corpo senza vita di un 67enne, secondo la ricostruzione deceduto da giorni, per non sentire odore. È la cronaca di un caso che arriva da Genova e che avrebbe visto alcuni vicini dell’uomo isolare l’ingresso dell’abitazione con dello scotch, senza però chiedersi se all’interno fosse accaduto qualcosa. La scoperta con l’intervento dei Vigili del fuoco e dei vigili urbani, allertati dai servizi sociali. Muore in casa a Genova, vicini sigillano la porta per non sentire ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022)si sarebbe insospettito o avrebbeto i, ma qualcuno si sarebbe dedicato a sigillare ladellain cui si trovava il corpo senza vita di un 67enne, secondo la ricostruzione deceduto da giorni, per non. È la cronaca di unche arriva dae che avrebbe visto alcunidell’uomo isolare l’ingresso dell’abitazione con dello scotch, senza però chiedersi se all’interno fosse accaduto qualcosa. La scoperta con l’intervento dei Vigili del fuoco e dei vigili urbani, allertati dai servizi sociali. Muore inlaper non...

Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: La Procura di Roma apre l'inchiesta per la morte in Olanda dell'italiano Paolo #Moroni. L'ingegnere informatico di 43 ann… - Centotorri : #100torri CRONACA – Carmagnola, trovato cadavere di un 69enne. Era morto in casa da tempo - LPorcellotti : @Crudeli45198835 Per non aver leccato ....a nessuno cercando di mantenere la mia dignità ora sono a casa. Non mi im… - gianpaolag18 : Morto in casa, i vicini sigillano la porta per non sentire l'odore: nessuno chiama i soccorsi Brutte persone ?? - himeralive : É morto, all'età di ottant'anni, Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo calcio. L'imprenditore era stato ri… -