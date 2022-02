Milan, per ‘La Gazzetta dello Sport’ calciomercato da 5 in pagella (Di martedì 1 febbraio 2022) Impietosa 'La Gazzetta dello Sport' nel giudicare il calciomercato invernale del Milan. Società rossonera praticamente ferma al palo Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 febbraio 2022) Impietosa 'LaSport' nel giudicare ilinvernale del. Società rossonera praticamente ferma al palo

Advertising

AntoVitiello : I dialoghi per Renato #Sanches vanno avanti da diverse settimane, è l'obiettivo principale del #Milan per l'estate.… - AntoVitiello : #Castillejo resterà al Milan, non è andata in porto la cessione al Valencia. Mercato in entrata chiuso per il #Milan - AntoVitiello : #Botman: 'Pronto per un nuovo passo che penso di fare in estate. #Milan e Newcastle? Entrambi i club hanno punti po… - salvatorecozza1 : RT @scar15385: Sono stato molto critico durante tutta la sessione invernale ma da mezzanotte per quanto mi riguarda si torna solo ed esclus… - bimbodibarella : e questo a casa mia verrà considerato per sempre il portiere più scarso della storia del milan -