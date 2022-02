Milan, costo rosa in calo dopo il mercato invernale (Di martedì 1 febbraio 2022) Cala il costo della rosa del Milan dopo la sessione di gennaio del mercato nella stagione 2021/22. Secondo le stime di Calcio e Finanza il costo della rosa del club rossonero è sceso a poco meno di 147 milioni di euro dopo la chiusura del calciomercato invernale, in calo di circa quattro milioni di euro L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 1 febbraio 2022) Cala ildelladella sessione di gennaio delnella stagione 2021/22. Secondo le stime di Calcio e Finanza ildelladel club rossonero è sceso a poco meno di 147 milioni di eurola chiusura del calcio, indi circa quattro milioni di euro L'articolo

