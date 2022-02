Mercato Milan, il costo della rosa è in calo dopo gennaio (Di martedì 1 febbraio 2022) Si è concluso il Mercato invernale e il Milan non ha fatto molto: qualche partenza che porta il costo della rosa ad abbassarsi. Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 febbraio 2022) Si è concluso ilinvernale e ilnon ha fatto molto: qualche partenza che porta ilad abbassarsi.

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Fiorentina, Commisso: "Vlahovic cessione capolavoro, lui e gli agenti volevano rovinarci" ... Insigne al Napoli, Donnarumma e Kessié al Milan, Dybala alla Juventus'. Alla fine, però, la Fiorentina ha ceduto Vlahovic in questa sessione di mercato, scongiurando una sua partenza a prezzo ...

Milan, cala ancora il valore della rosa ... il valore della rosa del Milan è sceso ulteriormente da 150.1 a 147 milioni di euro Secondo un recente studio di dati di Calcio & Finanza, il Milan dopo la sessione di mercato invernale avrebbe ...

Chi è Aaronson, la stellina USA che incanta l’Europa: anche il Milan lo segue Alla scoperta di Brenden Aaronson, uno degli ultimi giovani talenti finiti sul taccuino della dirigenza rossonera: colpo per il futuro?

