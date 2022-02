Mercato italiano - L'anno inizia in rosso: -19,7% a gennaio (Di martedì 1 febbraio 2022) Anche il 2022 si apre con segno meno per il Mercato italiano dell'auto. Nel primo mese di quest'anno sono state immatricolate 107.814 auto, il 19,7% in meno rispetto al 2021, ma confrontando questo dato con gli anni precedenti la situazione è ancor peggiore: -30,5% sul 2020 e -34,3% sul 2019. Calano tutti i canali di vendita, così come le vendite di tutte le vetture non elettrificate, Gpl escluse: le uniche alimentazioni con segno più sono uelle ibride e le full electric, che hanno quasi raddoppiato le vendite rispetto al 2019. Questo trend ha portato a una riduzione dell'8,1% delle emissioni di CO2 medie dei nuovi modelli, passate dai 128,6 g/km del 2021 agli attuali 118,2. Stellantis. A gennaio, il gruppo Stellantis ha immatricolato 38.698 auto, il 26,7% in meno rispetto a un anno ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 febbraio 2022) Anche il 2022 si apre con segno meno per ildell'auto. Nel primo mese di quest'sono state immatricolate 107.814 auto, il 19,7% in meno rispetto al 2021, ma confrontando questo dato con gli anni precedenti la situazione è ancor peggiore: -30,5% sul 2020 e -34,3% sul 2019. Calano tutti i canali di vendita, così come le vendite di tutte le vetture non elettrificate, Gpl escluse: le uniche alimentazioni con segno più sono uelle ibride e le full electric, che hquasi raddoppiato le vendite rispetto al 2019. Questo trend ha portato a una riduzione dell'8,1% delle emissioni di CO2 medie dei nuovi modelli, passate dai 128,6 g/km del 2021 agli attuali 118,2. Stellantis. A, il gruppo Stellantis ha immatricolato 38.698 auto, il 26,7% in meno rispetto a un...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato italiano A Piazza Affari ancora vendite su Saipem Ciò che ha stupito il mercato è stata anche la tempistica: la guidance ritirata era stata ... Nel periodo 2011 - 2012, quando raggiunse i massimi storici a Piazza Affari, il gruppo italiano era arrivato ...

Il 2022 dell'automotive parte in retromarcia: a gennaio immatricolazioni a - 19,7% E spiega: 'Nel 2021 il Pil italiano, rispetto al 2020, è cresciuto del 6,5% e il mercato dell'auto è cresciuto del 5,5%, ma per il 2022, mentre ci si attende secondo Bankitalia una crescita del Pil ...

