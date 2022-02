Maurizio Zamparini, storia di un mangiatore di allenatori (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - "È morto un fratello. Per me lui era questo. Maurizio Zamparini mi ha insegnato tanto, noi due eravamo una cosa sola. Dopo la morte del figlio lui si è lasciato andare, piano piano. È stata una perdita troppo dolorosa, lui non ha retto": lo saluta così Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo proprio sotto la gestione Zamparini, sottolineando come gli ultimi terribili mesi di vita di Maurizio siano stati segnati anche e soprattutto dalla tragedia della morte (2 ottobre 2021) del figlio più piccolo, Armando, trovato senza vita a Londra all'età di 23 anni a causa di un'ischemia. Il giorno dopo avrebbe dovuto iniziare a lavorare in una grande azienda londinese, ma non rispose neanche al messaggio di 'in bocca al lupo' del papà. Classe 1941, Maurizio Zamparini è stato un ... Leggi su agi (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - "È morto un fratello. Per me lui era questo.mi ha insegnato tanto, noi due eravamo una cosa sola. Dopo la morte del figlio lui si è lasciato andare, piano piano. È stata una perdita troppo dolorosa, lui non ha retto": lo saluta così Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo proprio sotto la gestione, sottolineando come gli ultimi terribili mesi di vita disiano stati segnati anche e soprattutto dalla tragedia della morte (2 ottobre 2021) del figlio più piccolo, Armando, trovato senza vita a Londra all'età di 23 anni a causa di un'ischemia. Il giorno dopo avrebbe dovuto iniziare a lavorare in una grande azienda londinese, ma non rispose neanche al messaggio di 'in bocca al lupo' del papà. Classe 1941,è stato un ...

