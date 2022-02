Marocco | chiesti 10 anni in appello per reporter Raissouni

Ultime Notizie dalla rete : Marocco chiesti

Agenzia ANSA

La corte d'appello di Casablanca ha chiesto 10 anni di reclusione per il giornalista marocchino Souolaimane Raissouni. Condannato in prima istanza a cinque anni per aggressione sessuale, l'...I complimenti una volta glieli hoio e lui mi ha risposto: "Se non ti chiamo vuol dire che ... è il colore del fuoco, della passione, del sangue e anche il colore della bandiera del". ...(ANSA) - RABAT, 01 FEB - La corte d'appello di Casablanca ha chiesto 10 anni di reclusione per il giornalista marocchino Souolaimane Raissouni. Condannato in prima istanza a cinque anni per ...Per mettere alla prova i concorrenti, a lei è bastato partire dall’alimento più comune. Perché dietro c’era una profonda conoscenza del cibo dal Marocco alla ...