M5S, Diaco: capitozzature distruggono alberi, vanno fermate (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – "Basta con le drastiche capitozzature che rovinano gli alberi della Capitale. L'attuale amministrazione Gualtieri deve applicare correttamente il Regolamento del verde e del paesaggio urbano adottato dalla giunta Raggi che detta le linee guida ottimali in materia. Roma, con i suoi 330mila alberi, vanta un patrimonio forestale che non conosce eguali in altre capitali europee." "Allora faccio miei gli accorati appelli delle associazioni Salviamo il paesaggio di Roma e del Lazio, Amici di villa Pamphilj, del comitato Villa Glori e di decine di altre realtà che hanno scritto in questi giorni al sindaco di Roma: denunciando le dannose potature che compromettono la stabilità e la longevità del patrimonio arboreo capitolino." "E chiedendo di puntare, con sempre maggiore convinzione, sui trattamenti endoterapici. Sindaco Gualtieri e ...

